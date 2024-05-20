Фонд «Земляки» запускает акцию по сбору книг для сельских библиотек. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
«Мой пост о передаче книг в Себежский район от партнера нашего фонда "Земляки" Татьяны Ефремовой нашел широкий отклик среди жителей региона: многие написали мне о своей готовности поделиться литературой из личных библиотек. Мы решили поддержать добрые стремления жителей региона и помочь сельским библиотекам. Вместе с партией "Единая Россия" и фондом "Земляки" в рамках партпроекта "Культура малой Родины" запускаем акцию "Книги – в сельские библиотеки"», – написал Александр Козловский.
На данный момент есть запрос от библиотек девяти районов – Пыталовского, Локнянского, Себежского, Великолукского, Невельского, Струго-Красненского, Новоржевского, Новосокольнического и Плюсского. Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.
О потребности в литературе для детей и взрослых я слышу практически в каждом районе во время рабочих поездок. Этот вопрос особую актуальность приобретает в летний период, когда дети находятся на каникулах и спрос на книги существенно возрастает.
«Дорогие земляки! Книги (в хорошем состоянии) для библиотек можно передать кураторам фонда "Земляки" в своем районе – их контакты для связи по ссылке», – обратился Александр Козловский.
Кроме того, оборудованы пункты сбора: