Общество

Фонд «Земляки» запускает акцию по сбору книг для сельских библиотек

Фонд «Земляки» запускает акцию по сбору книг для сельских библиотек. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Мой пост о передаче книг в Себежский район от партнера нашего фонда "Земляки" Татьяны Ефремовой нашел широкий отклик среди жителей региона: многие написали мне о своей готовности поделиться литературой из личных библиотек. Мы решили поддержать добрые стремления жителей региона и помочь сельским библиотекам. Вместе с партией "Единая Россия" и фондом "Земляки" в рамках партпроекта "Культура малой Родины" запускаем акцию "Книги – в сельские библиотеки"», – написал Александр Козловский.

На данный момент есть запрос от библиотек девяти районов – Пыталовского, Локнянского, Себежского, Великолукского, Невельского, Струго-Красненского, Новоржевского, Новосокольнического и Плюсского. Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.

О потребности в литературе для детей и взрослых я слышу практически в каждом районе во время рабочих поездок. Этот вопрос особую актуальность приобретает в летний период, когда дети находятся на каникулах и спрос на книги существенно возрастает.

«Дорогие земляки! Книги (в хорошем состоянии) для библиотек можно передать кураторам фонда "Земляки" в своем районе – их контакты для связи по ссылке», – обратился Александр Козловский.

Кроме того, оборудованы пункты сбора: