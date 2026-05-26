В Пскове открылась выставка медицинских инноваций и курортного лечения в рамках форума «Здравница-2026»

Выставка с примерами инноваций в медицинской сфере и предложениями о курортно-санаторном лечении открылась сегодня в рамках Всероссийского форума «Здравница-2026», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экспозиция, которая продлится три дня — с 26 по 28 мая, разместилась на двух этажах СРЦ «Простория». В числе почетных гостей, осмотревших экспозицию, были глава города Пскова Борис Ёлкин, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Особый интерес у делегации на первом этаже вызвали инновационные разработки. Почетные гости уделили пристальное внимание лаборатории проблем стресса и адаптации «Биококон», а также стенду российского разработчика и производителя аппаратов для физиотерапии «Экзотерапия». 

Далее делегация поднялась на второй этаж, где им рассказали о доступном курортном лечении от Федерации независимых профсоюзов России, о санаторно-курортных организациях от управления делами президента РФ, а также о профсоюзных санаториях и базах отдыха Псковской области.

 

Отдельное внимание делегация уделила стенду «Санатории Башкортостана», где гостей встречали в народных костюмах с традиционными сладостями.

Напомним, в программе форума также предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, а также музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов.

