 
Общество

Бывший журналист газеты «Псковская правда» Николай Артюнин погиб в ДТП

0

Бывший журналист газеты «Псковская правда» Николай Артюнин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 27 мая на 86-м году жизни. Об этом сообщила его племянница Татьяна Артюнина в соцсети «ВКонтакте». 

Фотографии: Татьяна Артюнина / «ВКонтакте»

«С прискорбием сообщаю, что 27 мая на 86-м году жизни в автомобильном ДТП погиб мой родной дядя - Артюнин Николай Сергеевич», - написала Татьяна Артюнина.

Отпевание провели в Выбутах. 

Николай Артюнин работал в газетах «Молодой ленинец», «Псковская правда», «Новости Пскова». Всю свою жизнь отдал журналистике родного края. 

27 мая в Псковском округе на третьем километре автодороги Палкино - Псков водитель автомобиля Lada не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель 1941 года рождения погиб на месте. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026