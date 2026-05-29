Бывший журналист газеты «Псковская правда» Николай Артюнин погиб в ДТП

Бывший журналист газеты «Псковская правда» Николай Артюнин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 27 мая на 86-м году жизни. Об этом сообщила его племянница Татьяна Артюнина в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаю, что 27 мая на 86-м году жизни в автомобильном ДТП погиб мой родной дядя - Артюнин Николай Сергеевич», - написала Татьяна Артюнина.

Отпевание провели в Выбутах.

Николай Артюнин работал в газетах «Молодой ленинец», «Псковская правда», «Новости Пскова». Всю свою жизнь отдал журналистике родного края.

27 мая в Псковском округе на третьем километре автодороги Палкино - Псков водитель автомобиля Lada не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель 1941 года рождения погиб на месте.