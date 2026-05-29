Дмитрий Барабанов: Глава Пскова и его команда умеют находить правильные пути решения

Умение команды администрации города Пскова находить решения в условиях финансовых ограничений оценил депутат Псковской городской Думы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Барабанов, заслушав отчет главы города Бориса Елкина о работе администрации в 2025 году на 48-й сессии Псковской гордумы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Безусловно, впечатляет динамика за пять лет: с того бюджета, с которого мы начинали, и к которому мы сегодня пришли. Несмотря на проблематику финансирования Борис Андреевич и команда находят очень тонкие, правильные пути решения, балансируя на грани выполнения и социальных, и многих других обязательств», - заявил Дмитрий Барабанов.

Депутат также подчеркнул полное погружение Бориса Елкина в проблематику города:

«С моей точки зрения, Борис Андреевич - яркий представитель чиновника Российской империи, который болеет за свое Отечество, живет своим Отечеством, живет своим призванием, своим делом. <...> Он настолько погружен в проблематику общегородских вопросов... Мы видели, как он отвечает - без бумажки, без подсказки. На любой вопрос депутатского корпуса Борис Андреевич дает полный, развернутый ответ, не в узкой специфике, а с опорой на нормативы и документы».

Отдельно Дмитрий Барабанов выделил и понравившиеся моменты выступления, касаемых благоустройства территорий.

«Самое важное, на что был сделан акцент в одном из ответов и что мне понравилось, - это то, что мы переходим из программы "Комфортная городская среда" в другую программу для малых городов. Это позволит нам увеличить федеральное финансирование на благоустройство большого количества общественных территорий», - резюмировал депутат.

Глава Пскова Борис Елкин представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-й сессии Псковской городской Думы 29 мая.