Врио ректора ПОИПКРО: Система образования успешно справляется с кадровым дефицитом

Система образования успешно справляется с кадровым дефицитом, рассказал врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Андрей Ниневский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

Андрей Ниневский считает, что кадровая ситуация в образовании — один из проблемных вопросов в стране, но сейчас система успешно с ним справляется: «На сегодняшний день в системе образования в общем более 10 тысяч педагогических работников и более восьми тысяч тех, кто непосредственно задействован в образовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях».

Гость студии обращает внимание на то, что ситуация от муниципалитета к муниципалитету разная, но стабильная. Как и в любой отрасли сегодня, в системе образования есть кадровые дефициты, и на сегодняшний день имеется 280 вакансий по региону, что равняется 3% от общего количества. Но это те вакансии, которые замещены действующими сотрудниками, что влечет дополнительную нагрузку. «В идеале, на все эти 280 вакансий нам бы хотелось иметь какого-то физического человека, который будет выполнять свои должностные обязанности», - заметил врио ректора ПОИПКРО и уточнил, что где-то вакансий больше, где-то - меньше, но школы и детские сады «решают эту проблему достаточно успешно».

Андрей Ниневский отметил, что в городах ситуация хуже, но при этом и приток кадров значительно выше: «Потому что молодые специалисты идут преимущественно в городские школы, хотя есть те педагоги, которые с удовольствием возвращаются на сельские территории. Точное количество вакансий в Пскове я вам не скажу, но они есть, и вопросы решаются таким же образом, как и в любом другом муниципалитете, в любой другой организации».

Наибольший спрос сейчас остается на преподавателей физики, математики, химии, а также на учителей начальных классов и иностранных языков. «Этому направлению отводится пристальное внимание. И регионом совместно с университетом принимаются необходимые меры для того, чтобы специалистов становилось больше», — заключил Андрей Ниневский.