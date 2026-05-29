Житель Палкинского района получил ограничение свободы за смерть человека по неосторожности

42‑летнему уроженцу Палкинского района назначили год и 10 месяцев тюрьмы за причинение смерти по неосторожности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Трагедия произошла вечером 17 апреля 2025 года у парикмахерской в торговом комплексе «Рижский». Мужчина приехал по просьбе своего знакомого, который ссорился с ранее ему незнакомым на бытовой почве. Пытаясь вмешаться в конфликт, обвиняемый нанёс потерпевшему один удар кулаком правой руки по лицу. От удара потерпевший потерял равновесие и упал навзничь, сильно ударившись головой о каменные ступени крыльца.

В результате падения мужчина получил закрытую черепно‑мозговую травму. Повреждения причинили тяжкий, опасный для жизни вред здоровью и привели к смертельному исходу.

Суд признал 42‑летнего жителя Палкинского района виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Кроме того, осуждённый обязан выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.