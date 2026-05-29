 
Общество

Житель Палкинского района получил ограничение свободы за смерть человека по неосторожности

0

 42‑летнему уроженцу Палкинского района назначили год и 10 месяцев тюрьмы за причинение смерти по неосторожности,  сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Трагедия произошла вечером 17 апреля 2025 года у парикмахерской в торговом комплексе «Рижский». Мужчина приехал по просьбе своего знакомого, который ссорился с ранее ему незнакомым на бытовой почве. Пытаясь вмешаться в конфликт, обвиняемый нанёс потерпевшему один удар кулаком правой руки по лицу. От удара потерпевший потерял равновесие и упал навзничь, сильно ударившись головой о каменные ступени крыльца.

В результате падения мужчина получил закрытую черепно‑мозговую травму. Повреждения причинили тяжкий, опасный для жизни вред здоровью и привели к смертельному исходу.

Суд признал 42‑летнего жителя Палкинского района виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Кроме того, осуждённый обязан выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026