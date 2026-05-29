В Пушкиногорском округе наградили лауреатов за достижения в образовании, культуре и спорте

В Пушкиногорском муниципальном округе прошла церемония вручения премий лауреатов администрации округа за заслуги в сфере образования, культуры и спорта. В центре торжественного мероприятия оказались десятки одарённых детей — от дошкольников до выпускников, — показавших высокие достижения по итогам уходящего учебного года, а также педагоги, которые их подготовили. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Оксана Филиппова лично поздравила юных пушкиногорцев. В своей речи она отметила успехи ребят в самых разных сферах: творчестве, научном поиске, спорте, олимпиадном и волонтёрском движении, конкурсах и научно‑практических конференциях.

«С радостью поздравляю наших юных пушкиногорцев с заслуженными наградами! Вы добились отличных результатов в творчестве, науке, спорте, активно участвуете в олимпиадах, волонтёрских проектах и конференциях. Особенно радует, что, несмотря на насыщенную внеурочную деятельность и участие в дополнительных образовательных программах, вы успеваете отлично учиться, посещаете кружки и секции — и таким образом всесторонне развиваетесь», — отметила глава округа.

Особое внимание Оксана Филиппова уделила роли взрослых в раскрытии детского таланта:

«За каждым ребёнком, каким бы талантливым он ни был, всегда стоят помощь педагога и поддержка семьи. Без этих двух крепких опор гораздо труднее раскрываются его природные способности. Именно взрослым важно заметить тот росточек таланта, который есть у каждого ребёнка».

Глава округа выразила искреннюю благодарность педагогам Пушкиногорья за то, что они умеют разжечь в детях огонёк творчества и интереса и активно его поддерживают, а также поблагодарила родителей учащихся.

«Вам, уважаемые коллеги и родители, мы говорим „Спасибо!“ за наших талантливых детей! Благодаря вашему участию, терпению и вере ребята достигают таких высоких результатов», - подчеркнула глава округа.

Завершая речь, Оксана Филиппова пожелала ребятам и педагогам хороших летних каникул и отпусков:

«Завершая учебный год, хочу пожелать нашим ребятам и педагогам радости отдыха, тёплой погоды и дружеских встреч. Пусть лето подарит вам возможность набраться сил после напряжённого учебного года — чтобы в новом сезоне мы вместе смогли добиться ещё больших успехов! Наши поздравления лауреатам!»