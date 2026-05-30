 
Общество

В России запустили главный цифровой ресурс о диабете

В России запустили главный цифровой ресурс со всей необходимой информацией о сахарном диабете, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Изображение создано с помощью ИИ

«Он (ресурс - ред.) уже создан и функционирует», - сказал Камкин, отвечая на вопрос о запуске портала.

Ресурс «ПРО ДИАБЕТ» содержит информацию о сахарном диабете первого и второго типа. Кроме того, на портале представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин.

Также ресурс содержит материалы о симптомах диабета, его диагностике и методах контроля уровня сахара в крови. Уточняется, что человек также может узнать о предиабете - его видах и факторах развития, пишет РИА Новости.

Ранее Камкин сообщил, что сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч человек в России.​

