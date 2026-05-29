Победительницу конкурса красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2026» выберут сегодня

Имена победительниц конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки 2026» станут известны сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В 17:00 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» стартует финал, в котором за главные титулы будут бороться 15 замужних женщин и четыре девушки.

Организаторы представили состав жюри финального шоу:

  • Алла Маркина — президент фонда «Планета Женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва», председатель жюри;
  • Владислав Павлов — победитель проекта «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!»;
  • Кристина Ларченко — обладательница Гран-при «Миссис Россия 2024», «Миссис Псков 2019»;
  • Сергей Кадымов — менеджер отдела продаж «Эко компаунд групп»;
  • Алена Силина — «Королева Северо-Запада 2024», «Миссис Псков 2020»;
  • Кристина Гончарова — «Миссис королевских симпатий Миссис Россия 2023», «Миссис Псков 2023»;
  • Юлия Жукевич — «Вице-миссис Европа 2023» (Афины);
  • Наталья Гуляева — региональный директор конкурса красоты и материнства «Миссис Ставропольский край», хореограф и технический режиссер конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия», координатор волонтерского движения «Слышим ZOV~ZOV26»;
  • Светлана Шумейко — «Миссис Королева сердец России», «Миссис GrandMa Universe»;
  • Виктория Виноградова — «Миссис зрительских симпатий России 2025», «Миссис Великие Луки 2025»;
  • Виталий Яковлев — генеральный директор торгового центра «Апельсин»;
  • Софья Бондарева — «Мисс Великие Луки 2025»;
  • Юлианна Новикова — «Миссис Великие Луки 2023», партнер «Эко компаунд групп»;
  • Наталья Шевеленко — независимый директор по продажам косметики.

Сбор гостей на финальное шоу начнется в 16:00.

