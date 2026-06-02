Десять выпускников из Великих Лук получили муниципальную премию «Золотые паруса»

Десять выпускников города Великие Луки получили муниципальную премию «Золотые паруса». Особая честь вручить награды выпала главе городской администрации Андрею Беляеву, сообщил он в Мах.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Мах

Глава администрации подчеркнул, что каждый из этих ребят уже добился серьезных успехов в учебе, науке, творчестве и спорте. По его словам, за их достижениями стоят талант, трудолюбие, настойчивость и огромное желание развиваться и становиться лучше.

«Но сегодняшняя награда — это заслуга не только самих выпускников. Это результат ежедневного труда педагогов и поддержки родителей, которые верили в своих детей, помогали им преодолевать трудности и радовались каждому успеху. Глядя на этих талантливых, умных и целеустремленных молодых людей, испытываешь гордость за наш город. Именно такие ребята — будущее Великих Лук, Псковской области и всей России», — подчеркнул Андрей Беляев.

Церемония награждения проходила в День защиты детей и в период сдачи выпускных экзаменов.