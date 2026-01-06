Общество

Детеныш кабана поселился в псковском подворье «Птичий дворик»

Детеныша кабана передали в подворье «Птичий дворик» в Псковском округе, сообщили в группе подворья «ВКонтакте». 

Фото: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«В подворье передали малышку-кабана пару дней назад. Совсем крошку, на фото и видео видно, какого она размера. Милашка невероятная! История странная, но мы, конечно, приняли ее, куда деваться. Сейчас у неё свой особый режим: кормим каждые два часа, даже ночью встаём по будильнику», - рассказали в группе подворья. 

Пока новый подопечный живёт в доме «под самым тёплым присмотром».

