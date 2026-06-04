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Продажу семян «Йетина мать» и «Красный зайка» пресекли в Псковской области

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46 партий семян сортов, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, выявил в продаже в Псковской области Россельхознадзор с помощью мобильного приложения «Инспектор» за май, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Специалисты ведомства провели выездные обследования торговых точек региона. Сотрудники проанализировали 226 партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений, которые предлагали к продаже. В ходе проверки они установили, что 46 партий овощных культур не входят в Госреестр.

В частности, в магазинах Пскова — «Зоотовары семена» и «Сияние» — продавали сорта огурца (гибрид 1 поколения «Китай город», F1 «Шопа», F1 «Царская охота», F1 «Маленький хрустик», F1 «Пучковое великолепие», F1 «Детки на ветке»), свеклы («Черная магия»), томата («Вкусный приз», «Морковный», «Балерин», «Йетина мать»), белокочанной капусты (гибрид 1 поколения, «Чудо на рекорд», «Брат с севера»), сладкого перца (F1 «Арриан», «Паланичко чудо») и моркови («Ред кор», «Чурчхелла красная», «Буратино», «Красный зайка»).

По итогам проверки двум индивидуальным предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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