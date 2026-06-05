Врач рассказала, как правильно подготовиться ко сну

Полная тишина и темнота должны быть в комнате для качественного сна, а уснуть помогут теплый душ и травяной чай, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

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«Для комфортного и качественного сна важно правильно организовать спальню. Прежде всего блэкаут-шторы (светонепроницаемые – ред.), удобный матрас, подушки и приятное постельное белье, полная тишина или "белый шум", успокаивающий аромат», - отметила врач.

По ее словам, перед сном обязательно нужно проветрить спальню, чтобы насытить воздух кислородом. Если на улице воздух чистый и теплый, можно оставить окно открытым на всю ночь, пишет РИА Новости.

«Идеальный ритуал отхода ко сну для каждого свой. Как вариант, это теплая ванна или душ, травяной чай, чтение бумажной книги, но не детективов. Мышечная релаксация или дыхательные практики помогают снять накопившееся за день перевозбуждение», - добавила Карема Магомедова.