Доступность медпомощи, вопросы водоснабжения и газификации обсудил Александр Козловский с себежанами

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой Себежского муниципального округа Виктором Егоровым встретился с жителями поселка Березка. Об этом сообщил парламентарий в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

К диалогу также присоединилась победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в Законодательное Собрание Псковской области Дарья Козьякова.

С местными жителями и коллективом Себежских мастерских железобетонных изделий участники встречи обсудили волнующие людей темы. Среди них — доступность медицинской помощи, необходимость развития проводного интернета, вопросы водоснабжения деревень Борисенки и Эпимахово, а также поселка Идрица. Помимо этого, затрагивались перспективы газификации и необходимость капитального ремонта кровли дома №27.