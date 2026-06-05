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Доступность медпомощи, вопросы водоснабжения и газификации обсудил Александр Козловский с себежанами

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой Себежского муниципального округа Виктором Егоровым встретился с жителями поселка Березка. Об этом сообщил парламентарий в Мах. 

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

К диалогу также присоединилась победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в Законодательное Собрание Псковской области Дарья Козьякова. 

С местными жителями и коллективом Себежских мастерских железобетонных изделий участники встречи обсудили волнующие людей темы. Среди них — доступность медицинской помощи, необходимость развития проводного интернета, вопросы водоснабжения деревень Борисенки и Эпимахово, а также поселка Идрица. Помимо этого, затрагивались перспективы газификации и необходимость капитального ремонта кровли дома №27.

 
«Все озвученные на встрече обращения взяты в работу. Будем совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами искать решения по каждому вопросу», — резюмировал Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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