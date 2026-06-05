 
Общество

Девять ТОСов округа №1 города Пскова получили финансирование на проекты

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Девять территориальных общественных самоуправлений стали победителями городского конкурса проектов в избирательном округе Пскова №1. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

«Друзья, жители округа №1! По итогам муниципального конкурса проектов девять ТОСов нашего округа стали победителями и получат финансирование на реализацию своих инициатив. Всего в округе будет реализовано 10 проектов на общую сумму более 6 млн рублей. От души поздравляю активистов — вы молодцы!» - пишет Юрий Бурлин.

ТОСы‑победители:

  • улица Пушкина, дом 7 — установка домофонов;
  • улица Воеводы Шуйского, дом 8А — снос сараев;
  • улица Калинина, дом 11 — ремонт проездов;
  • проспект Октябрьский, дом 30 — ремонт приямков;
  • улица Ленина, дом 1 — ремонт газонного ограждения, установка видеокамеры и фасадных светильников;
  • улица Детская, дом 1 — ремонт двора;
  • улица Некрасова, дом 16 — ремонт проезда;
  • улица Некрасова, дом 52 — ремонт ограждения;
  • Комиссаровский переулок, дома 7 и 7А — установка шлагбаума.
«Важно отметить: 30% от заявок в нашем округе и более 50% по городу — это проекты, связанные с ремонтом дворовых территорий (дорожки, парковки и др). Суммы грантов обычно до миллиона рублей, но это реальная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. Если у вас есть похожая заявка или хотите узнать, как подать проект — пишите мне в личные сообщения. Мои помощники свяжутся с вами и помогут отработать заявку и подскажут по получению гранта. Спасибо всем, кто участвует в жизни округа. Продолжаем работать вместе!» - добавил Юрий Бурлин.
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Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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