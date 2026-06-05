Девять ТОСов округа №1 города Пскова получили финансирование на проекты

Девять территориальных общественных самоуправлений стали победителями городского конкурса проектов в избирательном округе Пскова №1. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

«Друзья, жители округа №1! По итогам муниципального конкурса проектов девять ТОСов нашего округа стали победителями и получат финансирование на реализацию своих инициатив. Всего в округе будет реализовано 10 проектов на общую сумму более 6 млн рублей. От души поздравляю активистов — вы молодцы!» - пишет Юрий Бурлин.

ТОСы‑победители:

«Важно отметить: 30% от заявок в нашем округе и более 50% по городу — это проекты, связанные с ремонтом дворовых территорий (дорожки, парковки и др). Суммы грантов обычно до миллиона рублей, но это реальная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. Если у вас есть похожая заявка или хотите узнать, как подать проект — пишите мне в личные сообщения. Мои помощники свяжутся с вами и помогут отработать заявку и подскажут по получению гранта. Спасибо всем, кто участвует в жизни округа. Продолжаем работать вместе!» - добавил Юрий Бурлин.