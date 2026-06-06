Ученые открыли способ подавления тревожности через коррекцию нейронных цепей

Ученые под руководством Хуана Лермы из Института нейронаук в Испании идентифицировали специфическую нейронную цепь в мозге, которая играет ключевую роль в формировании тревожности, депрессивного поведения и социальной изоляции. Об этом 3 июня сообщил журнал Science Daily.

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В ходе экспериментов биологи сосредоточились на работе миндалевидного тела — области мозга, отвечающей за регуляцию эмоций, включая страх. Исследователи обнаружили, что дисбаланс активности в определенной группе нейронов этой зоны достаточен для запуска патологических поведенческих реакций.

«Мы и раньше знали, что миндалевидное тело участвует в возникновении тревоги и страха, но теперь мы выявили специфическую популяцию нейронов, чья несбалансированная активность сама по себе достаточна для запуска патологического поведения», - руководитель исследования из Института нейронаук Испании Хуан Лерма.

Для изучения механизма команда использовала генетически модифицированных мышей с повышенным уровнем экспрессии гена Grik4. Это привело к увеличению числа глутаматных рецепторов GluK4, сделав нейроны более возбудимыми. Животные демонстрировали поведение, характерное для тревожных расстройств, аутизма и шизофрении.

Ученым удалось нормализовать работу гена в базалатеральной миндалине, восстановив связь с тормозными нейронами. Это привело к немедленному исчезновению симптомов. По словам автора исследования Альваро Гарсиа, этой простой корректировки оказалось достаточно, чтобы обратить вспять тревожное поведение и устранить социальный дефицит, что само по себе примечательно.

Специалисты проверили эффективность метода на обычных мышах с естественным высоким уровнем тревожности. Вмешательство также помогло снизить уровень стресса у животных, что подтверждает универсальность открытого механизма.

Несмотря на успех в борьбе с тревогой, дефицит памяти на распознавание объектов у подопытных сохранился. Это указывает на то, что за другие аспекты когнитивных расстройств могут отвечать иные зоны мозга, например гиппокамп. Тем не менее авторы работы подчеркивают, что прицельное воздействие на конкретные нейронные цепи может стать основой для создания эффективных локальных методов терапии аффективных расстройств в будущем.