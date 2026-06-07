Всемирный день безопасности пищевых продуктов отмечают сегодня

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.

Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Безопасность пищевых продуктов — это отсутствие или безопасные, приемлемые уровни риска пищевых продуктов, которые могут нанести вред здоровью потребителей. Как правило, заболевания пищевого происхождения — это инфекции или интоксикации. Пищевые опасности могут быть микробиологическими, химическими или физическими по своей природе и часто невидимы невооруженным глазом, например, бактерии, вирусы или остатки пестицидов.

Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всём пути их от места произрастания и производства до стола человека. Здесь должны учитываться факторы безопасного использования удобрений и средств борьбы с вредителями на стадии выращивания зерновых, зернобобовых, плодоовощных и ягодных культур, безопасное производство мясопродуктов, птицы и рыбы, способы их правильного хранения и транспортировки, а также обработки при приготовлении пищи или употреблении в пищу. На любой из этих стадий продукты, употребляемые в пищу или используемые для её приготовления, могут стать источником опасности для здоровья человека при нарушении установленных правил производства, транспортировки, хранения или правильного приготовления. Эта опасность носит преимущественно микробиологический или химический характер.

Отдельной проблемой безопасности пищевых продуктов является культура приготовления и процесса употребления пищевых продуктов, когда потребитель сам нарушает естественные нормы гигиены, правильного питания и основных базовых принципов транспортировки, хранения и подготовки продуктов к употреблению в пищу.

Все эти проблемы наносят существенный вред здоровью человека, в отдельных регионах представляя для него серьёзную угрозу или носящих систематический характер.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), небезопасные продукты питания ежегодно вызывают около 600 млн. случаев различных болезней пищевого происхождения и несут угрозу здоровью человека и экономике. По оценкам, от употребления пищевых продуктов, загрязненных микроорганизмами или химическими веществами, ежегодно умирают 420 тысяч человек. 40 % бремени болезней пищевого происхождения приходится на долю детей до 5 лет — каждый год 125 тысяч детей в возрасте до 5 лет умирают в результате предотвратимых болезней пищевого происхождения. В первую очередь это касается развивающихся стран, а также категории маргинальных групп, мигрантов в государствах с развитой экономикой.

Именно ВОЗ совместно с ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) стали инициаторами учреждения Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, так как они обладают наиболее полными сведениями и статистикой по заболеваниям, вызываемым продуктами питания, пищевыми отравлениями, а также курируют те сферы жизни общества, которые связаны с производством пищевых продуктов и оказанием медицинских услуг.

Учреждая этот Всемирный день, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращён как к властным структурам, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы их сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и работникам торговли), пишет calend.ru.

Среди предлагаемых мер по преодолению проблем, вызываемых нарушением безопасности пищевых продуктов, называются такие меры, как усиление контроля со стороны государственных структур за процессами выращивания, сбора, производства, транспортировки, хранения и продажи пищевых продуктов, совершенствование профилактики, диагностики и лечения пищевых заболеваний и повышение качества информации и образования по вопросам здоровья и питания.

Безопасность пищевых продуктов — это общая ответственность государства, производителей и потребителей. Каждый должен вносить свой вклад на всем протяжении продовольственной цепи – от фермы до обеденного стола, — чтобы продукты питания, которые мы потребляем, были безопасными и здоровыми. Обеспечение безопасности пищевых продуктов — дело каждого.