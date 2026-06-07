Читатели псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» отметили Всемирный день окружающей среды экодиалогом

День эколога, который также отмечается во всём мире как День охраны окружающей среды, читатели псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» встретились со специалистом по туризму Полистовского заповедника Ириной Головиной и узнали, кто, как и почему защищает природу в нашем регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В экодиалоге эколого-просветительского проекта «Волшебный край: экология Псковской области» приняли участие ребята из летнего лагеря школы №12. Они познакомились с профессией «эколог», порассуждали о том, что надо знать и уметь, чтобы профессионально заниматься охраной окружающей среды и почему каждый современный человек должен быть немного экологом, а также задумались о том, для чего вообще нужны особо охраняемые природные территории.

Ирина Головина также рассказала им, какие разновидности охраняемых природных территорий бывают и чем они отличаются. И почему в таких заповедниках, как Полистовский, нельзя не только охотиться и рубить деревья, но и вести любую другую хозяйственную или производственную деятельность. И что даже посещать их разрешается исключительно в сопровождении сотрудников, чтобы исключить любое нежелательное вмешательство человека в его естественную среду.

Школьники узнали, почему нужно охранять болота и какая это уникальная экосистема с огромным запасом чистейшей пресной воды, что воду из болота можно пить, хотя из-за торфа она имеет коричневый цвет, что реки, которые текут сквозь болота, обычно имеют извилистое русло, а также почему берестяные грамоты и старинные доспехи сохраняются в болоте лучше всего, а партизаны во время Великой Отечественной войны делали себе повязки на раны из болотного мха.

Дети из летнего школьного лагеря также посмотрели новые видео с фотоловушек и запомнили, какие животные водятся в Полистовском заповеднике, а также пофантазировали, зачем бобёр ночью намывал себе шёрстку, и предположили, что он прихорашивался потому, что собирался к кому-то в гости.

Ирина Головина, кроме того, объяснила школьникам, почему даже сотрудники заповедника не вмешиваются ни в какие естественные процессы, которые происходят на охраняемой ими природной территории, а только изучают поведение животных и птиц и следят за тем, чтобы никто не нарушал их покой. И только прикармливают лосей и кабанов солью из-за того, что рядом с Полистовским заповедником находится охотхозяйство, где диких животных тоже прикармливают солью, из-за чего они могут туда мигрировать.

В результате школьники поинтересовались, сколько зарабатывают сотрудники Полистовского заповедника, согласившись с тем, что профессия «эколог» очень интересная.

На прощание все участники экодиалога получили в подарок магниты, открытки и книжные закладки с изображением обитателей Полистовского заповедника.