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Названы отрасли со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей

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Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в пяти отраслях, выяснило РИА Новости, изучив статистику.

Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики - 314,1 тысячи рублей.

Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT (226,5 тысячи), на добыче нефти и газа (226,4 тысячи), в сфере воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи) и на производстве табачных изделий (218 тысяч).

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

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