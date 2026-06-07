Отоларинголог рассказала о последствиях курения

Курение ведет к хроническим заболеваниям носа, глотки и гортани, потере голоса и мучительному кашлю, рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.

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«Опасность сигарет для ЛОР-органов в том, что табачный дым обжигает и сушит слизистую носа, глотки и гортани, парализуя реснички эпителия (они перестают выводить слизь с бактериями - ред.). Это ведет к хроническим ринитам, ларингитам, потере голоса и мучительному кашлю курильщика», — сказала врач.



Главные долгосрочные негативные последствия курения, по словам специалиста, — стойкое нарушение обоняния, полипы в носу и самое серьезное — рак гортани или ротоглотки, пишет «РИА Новости».