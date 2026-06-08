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Юрист разъяснил права абитуриентов при поступлении в вуз

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Абитуриенты при поступлении в вуз имеют право подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений, участвовать в конкурсе без предоставления оригинала аттестата, а также заранее ознакомиться с программами вступительных испытаний, рассказал юрист Иван Курбаков.

Он отметил, что в этом году для программ бакалавриата и специалитета действует правило: не более пяти вузов одновременно и до пяти направлений в каждом. Кроме того, абитуриенты могут участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места без предоставления оригинала аттестата – достаточно заверенной копии.

«Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним», – сказал Иван Курбаков.

Юрист добавил, что льготные категории (дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий) могут претендовать на особую квоту – не менее 10% бюджетных мест. Некоторым льготникам достаточно результатов ЕГЭ, внутренние экзамены сдавать не нужно, пишет РИА Новости.

Кроме того, вузы публикуют на сайтах списки поступающих с баллами, и абитуриент может в любой момент посмотреть свою позицию в конкурсе и узнать, сколько человек подали заявления на выбранное направление, заключил Иван Курбаков.

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