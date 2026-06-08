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Закончился ремонт двора дома №14/17 на улице Маршала Жукова в Великих Луках

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Новый асфальт, тротуары и долгожданные парковочные места: в Великих Луках закончился ремонт двора дома №14/17 на улице Маршала Жукова. Подрядчик обновил более 500 квадратных метров асфальтного покрытия, сообщили в ВТРК. 

Видео: ВТРК

«Мы используем плановый подход к благоустройству. На протяжении нескольких лет наши дворовые территории приводим в надлежащий вид. Тем более здесь много лет не было ремонта. Сейчас в этом возникла необходимость, жители обращались. Парковка необходима была. Некоторые пожелания граждан постепенно выполнялись», - сказал депутат Великолукской городской Думы от «Единой России» Дмитрий Белюков. 

Работы велись в рамках муниципального контракта. За каждым этапом следил общественный контроль. 

«Задача партии "Единая Россия" - обеспечить качество выполнения работ. Именно с этой целью партия и осуществляет общественный контроль», - уточнил секретарь великолукского отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.  

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Максимов Константин Васильевич

Максимов Константин Васильевич

Депутатом Великолукской городской Думы 7-го созыва

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