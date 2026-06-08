Закончился ремонт двора дома №14/17 на улице Маршала Жукова в Великих Луках

Новый асфальт, тротуары и долгожданные парковочные места: в Великих Луках закончился ремонт двора дома №14/17 на улице Маршала Жукова. Подрядчик обновил более 500 квадратных метров асфальтного покрытия, сообщили в ВТРК.
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Работы велись в рамках муниципального контракта. За каждым этапом следил общественный контроль.
«Задача партии "Единая Россия" - обеспечить качество выполнения работ. Именно с этой целью партия и осуществляет общественный контроль», - уточнил секретарь великолукского отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.
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