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Мошенники научились красть аккаунты Telegram без данных для входа

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Мошенники разработали новый способ хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Эксперты обнаружили вредоносную программу, распространяемую под названием "Обновление телеметрии Windows". После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения», - рассказали в ведомстве.

Специалисты объясняют, что «файл может попасть на ваше устройство при загрузке программы из непроверенного источника».

Эксперты советуют загружать программы только с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, а также обновлять операционную систему и приложения и запускать антивирус, пишет ТАСС. Кроме того, следует периодически проверять список активных сеансов в Telegram и отключать неизвестные устройства.

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