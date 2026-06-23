MMORPG и фэнтези о скорой помощи: фельдшер со стажем рассказал о своей работе

Скорая помощь – это особенное место, где работают люди, которые, как иногда кажется, не знают усталости. Что скрывается за ширмой работы в скорой, рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей фельдшер Псковской станции скорой помощи с 11-летним стажем Егор Жуковский.

Фотографии: Егор Жуковский / «ВКонтакте»

- Егор, сколько времени ты работаешь на скорой помощи?

- С 2015 года я работал санитаром, когда учился в Псковском медицинском колледже. В 2017-м году выпустился и с того же года работаю фельдшером.

- Что тебя привело в медицину?

- Моя мать всю жизнь работала в больнице. Всё время вокруг меня были медики. Меня, можно сказать, по наследству затянуло.

- Получается, уже одиннадцать лет работы. Какие изменения произошли? Как ты их оцениваешь? Может, какие-то нововведения появились?

- Затрудняюсь ответить. Работы меньше не стало, больше не стало, всё как обычно. Тромболитическую терапию мы теперь проводим. Когда я пришёл, мы её не проводили. А сейчас у каждой бригады есть «Фортелизин», препарат, который мы вводим при острых инфарктах миокарда. Появилась бригада медицины катастроф. Раньше такой тоже не было.

- Сейчас очень модно использовать такой термин, как «выгорание». Есть ли у тебя что-то подобное за столько лет?

- Наверное, есть какая-то усталость, но она у всех есть, от любой работы. Я бы не сказал, что есть именно выгорание.

- Устраивает ли тебя оснащение автомобилей скорой помощи? Может, чего-то не хватает?

- Такое всегда бывает во всех организациях, это независящие ни от кого обстоятельства. Иногда бывает. Везде так бывает. Ничего с этим не сделаешь. Есть тендеры, закупки, но чтобы остро чего-то не хватало - такого нет. С пустыми ящиками на вызовы не ездим.

- Будь у тебя такая возможность, что бы ты изменил в работе скорой?

- Даже не знаю. Сейчас все хорошо, меня все устраивает.

- Ты успел, наверное, очень много различных ситуаций повидать, с разным сталкивался. Как ты со стрессом справляешься?

- Компьютерные игры. В основном MMORPG. Еще на концерты хожу, на мероприятия различные, с друзьями общаюсь. Не сказал бы, что прямо очень много стресса. То, что недосып хронический, это да. Он, конечно, сказывается на общем здоровье. А так, чтобы я ходил и нервничал, скрипел зубами, такого нет. На людей не бросаюсь.

- А можешь поделиться каким-нибудь случаем, который тебя убедил, что ты точно остаёшься на скорой?

- Я определился заранее, и ничего такого не было. Нечего романтизировать.

- Может, насколько это возможно, какой-нибудь забавный случай был?

- Я боюсь, что такое цензура не пропустит. Такие случаи обычно по уровню юмора находятся ниже пояса. Люди разные бывают.

- Выходит много фильмов, сериалов о работе врачей, скорой помощи. Смотришь?

- Вообще не интересуюсь. Если я хочу что-то из фэнтези посмотреть, то есть «Властелин колец». Потому что все то фэнтези, которое нам подают под видом работы скорой помощи, смотреть нельзя, противопоказано.

- Интересна твоя оценка. Скорая помощь у нас и за рубежом работает по-разному. Что из их опыта можно перенять в России?

- Я специально не изучал, как они работают сейчас. Я знаю, что у них, по-моему, парамедики работают. Они без медицинского образования. Какие-то курсы заканчивают только, насколько мне известно. У нас всё-таки работают люди с медицинским образованием. Что перенимать? То, что у них немедики ездят на вызов? У нас врачи, у нас фельдшера. Все хорошо образованные. Это лучше.

Беседовал Андрей Николаев