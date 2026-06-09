Июньская сессия Законодательного Собрания Псковской области пройдёт на неделю раньше

Совет Собрания под председательством спикера регионального парламента Александра Котова назначил очередную 56-ю сессию на 18 июня. Необходимость провести пленарное заседание раньше обычного объясняется требованием избирательного законодательства: не позднее чем за три месяца должны быть назначены выборы в Законодательное Собрание Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Соответствующий проект постановления подготовлен. Выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва предлагается назначить на 20 сентября 2026 года, в день выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Постановление вступит в силу со дня его принятия и не позднее чем через пять дней будет официально опубликовано в СМИ», – подчеркнул Александр Котов.

Спикер добавил, что 56-я сессия планируется заключительной в VII созыве Собрания, а значит, все законопроекты, которые требуется рассмотреть в ближайшее время, должны быть внесены к этой дате. Александр Котов также отметил, что в случае созыва внеочередной сессии во время депутатских каникул заседание можно будет провести в онлайн-формате, который Собрание начало применять впервые во времена пандемии коронавируса.

Перечень вопросов повестки включает 28 пунктов. Среди важных законопроектов, традиционно рассматриваемых в конце «весенней сессии», – утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за 2025 год, об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год, а также сводного ежегодного доклада об эффективности реализации государственных программ.

Депутатам также предстоит рассмотреть изменения в текущий бюджет, в законы о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав отдельных муниципальных округов. Кроме того, парламентарии обсудят корректировки законов о социальной поддержке граждан, бесплатной юридической помощи и ряд документов в связи с переименованием законодательного органа.