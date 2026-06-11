Дополнительную судебную компьютерно-техническую экспертизу назначили по «делу Ильиной»

Дополнительную судебную компьютерно-техническую экспертизу назначили по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

«Сегодня в суде был продолжен допрос подсудимой и назначена дополнительная судебная компьютерно-техническая экспертиза», - сказали в пресс-службе.

Судебное заседание для решения вопроса по мере пресечения отложено до 29 июня в 14:00.

Рассмотрение уголовного дела по существу продолжится 6 июля в 11:00, а также 7 и 8 июля в 10:00.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.