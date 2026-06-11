ВТБ поможет восстановить панораму «Оборона Севастополя»

ВТБ выделит средства для восстановления панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба ВТБ

«Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его «Севастопольских рассказах». Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас», – сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.