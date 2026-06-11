Чемпионка России по поварскому делу посетит Встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Трехкратная мировая рекордсменка по травам и кулинарии, чемпионка России по поварскому делу, постоянная участница кулинарных шоу на «Пятнице» и «Ангел шефа Ивлева» Александра Рогова посетит Встречу воздухоплавателей в Великих Луках 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей представители рекордсменки.

Фото предоставлено представителями Александры Роговой

В феврале Александра установила свой третий мировой рекорд по индивидуальному выпеканию русских блинов, виртуозно отработав на 24-ти сковородках.

Александра также является молодежным амбассадором Всероссийского общества охраны природы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. и амбассадором конкурса «Миссис Северо-Запад».

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».