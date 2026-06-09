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Работы по восстановлению монумента советским воинам ведут в пушкиногорской деревне Чертова Гора

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Благоустройство воинского захоронения проводят в деревне Чертова Гора Пушкиногорского муниципального округа, сообщила глава округа Оксана Филиппова в Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

«️Продолжаем благоустройство воинских захоронений! В настоящее время на воинском мемориале у д. Чёртова Гора за счет региональных и муниципальных средств ведутся работы по ремонту монумента. Подрядчик проводит очистку брусчатки по периметру, восстановление имен на памятниках, укладку новой брусчастки по дорожке, ведущей к монументу», - сообщила Оксана Филиппова.

По ее словам, работы должны быть завершены в ближайшее время, и к очередной годовщине со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков территория самого массового воинского захоронения муниципалитета станет более ухоженной.

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