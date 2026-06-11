Международный день игры отмечают сегодня

Международный день игры, отмечаемый ежегодно 11 июня, был утвержден резолюцией Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в марте 2024 года с целью – напомнить широкой общественности о важности игр в жизни каждого человека и о необходимости поощрения игр для людей всех возрастов.

С инициативой учреждения такой даты выступил заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет, который отметил важную роль игры в обеспечении развития, здоровья и счастья детей. Он подчеркнул, что доступность игр и игрушек, спортивных и игровых площадок должна быть у каждого ребенка, а осуществление такой реальности зависит только от взрослых. Естественно, что эту инициативу поддержали не только главы государств-членов ООН, но и многие «профильные» организации: спортивные федерации, отраслевые союзы, педагоги, психологи и родители.

Не секрет, что игры, как и другие виды физической культуры, играли и продолжают играть важную роль в развитии человечества. Они не только укрепляют здоровье и помогают вести активный образ жизни, но и играют важную роль в сохранении мира на планете. Ведь спорт обладает способностью менять мир в лучшую сторону, укрепляя сотрудничество, воспитывая терпимость и уважение к другим.

В ООН подчеркивают, что игры и спорт вообще – это не просто вид отдыха или развлечения, а универсальный язык, на котором говорят люди всех возрастов, невзирая на национальные, культурные и социально-экономические различия и физические возможности. Поэтому важно создавать безопасные и инклюзивные игровые пространства для всех людей.

Игра – необходимая для развития составляющая жизни, особенно для детей, ведь это один из эффективных способов обучения ребенка. В игровой форме дети учатся новому, развивают свои навыки, раскрывают таланты и потенциал. Игровая механика и соревновательные моменты заложены в любую деятельность, игра – инструмент развития и позитивных эмоций, чувство сплоченности и сопричастности. По мнению специалистов, игровые процессы развивают у детей когнитивные способности и коммуникативные навыки, улучшаются эмоциональный фон и психическое и физическое здоровье. И вообще игры – показатель счастливого детства. О чем педагоги и психологи не устают повторять. Поэтому так важно не забывать об этом и во взрослой жизни.

Но игры необходимы не только для подрастающего поколения. Взрослые нуждаются в них не меньше, чем дети. Ведь игры, вне зависимости от возраста, помогают улучшить внутреннее самочувствие, избавиться от депрессии и выгорания, а также, согласно некоторым исследованиям, снизить агрессию. Поэтому без преувеличения можно сказать – игра делает мир добрее и лучше.

Тем более, что видов игр не перечесть – командные и индивидуальные, активные и настольные, экстремальные и массовые… Но важно помнить, что любая игра должна быть честной. Ведь принцип честной игры способствует созданию более мирного и справедливого сообщества не только во время игры, но и за пределами спорта.

Но к сожалению, в современном мире с большим количеством социальных проблем и военных конфликтов не все имеют возможность жить достойной жизнью, а игры для таких людей – недоступная «роскошь», пишет calend.ru. Миллионы детей по всему миру не имеют возможности не то что, играть, но и учиться, а вынуждены работать. К тому же, по данным ООН, 41% детей сталкиваются с тем, что их просят прекратить играть на улице либо их родители, либо другие взрослые, например, соседи.

Поэтому так важно создавать привлекать внимание широкой общественности, в том числе и представителей власти и бизнеса, чтобы вне зависимости от расы, цвета кожи, социального положения, языка, пола, политических и религиозных убеждений, национальной, этнической и имущественной принадлежности, инвалидности и прочих статусов, каждый ребенок имел право на доступ к играм и рекреационным мероприятиям. Для этого, в том числе и был учрежден сегодняшний день.