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Антон Мороз о создании ТОС в округе №3: Потенциал территории не исчерпан

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О работе, проводимой на территории избирательного округа №3 в городе Пскове, рассказал в рамках рабочей встречи с председателем Псковской городской Думы Александром Гончаренко депутат Антон Мороз («Единая Россия»), о чем сообщил в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

«Основной акцент делаю на встречах с населением: с избирателями общаюсь на сходах во дворах, большое внимание уделяю проведению приемов по личным вопросам как на территории округа (в помещении библиотеки "БиблиоЛюб"), так и в приемной партии "Единая Россия". Тематика в основном касается благоустройства и ЖКХ, однако есть и вопросы из иных сфер, над которыми мы работаем совместно с администрацией города и иными органами власти», - сообщил Антон Мороз.

Также он подробно рассказал председателю гордумы о поступательном развитии движения ТОС в округе.

«Фактически за год, благодаря активности граждан и помощи специалистов аппарата ПГД и администрации города, нам удалось создать полтора десятка самоуправлений, 11 из которых в конкурентной борьбе получили гранты регионального правительства и муниципальной администрации на реализацию проектов. Первостепенная задача на ближайшие месяцы – помощь активистам в реализации проектов. Более долгосрочная задача – создание новых ТОС: потенциал территории не исчерпан, будем способствовать развитию активности жителей. В завершение встречи поблагодарил Александра Георгиевича за поддержку!» - заключил Антон Мороз.
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Пресс-портреты

Гончаренко Александр Георгиевич

Гончаренко Александр Георгиевич

Председатель Псковской городской Думы седьмого созыва

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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