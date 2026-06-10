Антон Мороз о создании ТОС в округе №3: Потенциал территории не исчерпан

О работе, проводимой на территории избирательного округа №3 в городе Пскове, рассказал в рамках рабочей встречи с председателем Псковской городской Думы Александром Гончаренко депутат Антон Мороз («Единая Россия»), о чем сообщил в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

«Основной акцент делаю на встречах с населением: с избирателями общаюсь на сходах во дворах, большое внимание уделяю проведению приемов по личным вопросам как на территории округа (в помещении библиотеки "БиблиоЛюб"), так и в приемной партии "Единая Россия". Тематика в основном касается благоустройства и ЖКХ, однако есть и вопросы из иных сфер, над которыми мы работаем совместно с администрацией города и иными органами власти», - сообщил Антон Мороз.

Также он подробно рассказал председателю гордумы о поступательном развитии движения ТОС в округе.