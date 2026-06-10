«Новые люди» провели Фестиваль мирного детства в Печорском округе

Фестиваль мирного детства, посвященный Дню защиты детей, прошел в Печорском муниципальном округе на территории парк-отеля «Дом мира», сообщили в региональном отделении партии.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

Мероприятие прошло при поддержке регионального отделения партии «Новые люди» и объединило сотни жителей Псковской области.

В течение дня гости фестиваля участвовали в спортивных соревнованиях, семейных играх, мастер-классах по декоративному творчеству и ресайклингу, отдыхали на природе, посещали тематические площадки и творческие зоны.

Для участников также были организованы занятия по йоге и медитации, концертная программа, розыгрыши призов и активности для детей и взрослых.

Организаторы отметили, что главной задачей фестиваля стало создание пространства для семейного отдыха, общения и совместного досуга, где родители и дети могли провести время вместе, отвлечься от повседневных забот и получить новые впечатления.

«Мы очень рады, что фестиваль объединил столько семей и подарил детям настоящий праздник. Для нас важно создавать проекты, которые помогают людям проводить больше времени вместе, укрепляют семейные ценности и формируют комфортную среду для подрастающего поколения. Благодарим всех гостей, партнеров и команду парк-отеля "Дом мира" за этот замечательный день», — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Игорь Романов.



Организаторы поблагодарили всех участников фестиваля за теплую атмосферу и отметили, что подобные семейные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем.