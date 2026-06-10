 
Общество

«Новые люди» провели Фестиваль мирного детства в Печорском округе

0

Фестиваль мирного детства, посвященный Дню защиты детей, прошел в Печорском муниципальном округе на территории парк-отеля «Дом мира», сообщили в региональном отделении партии. 

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

Мероприятие прошло при поддержке регионального отделения партии «Новые люди» и объединило сотни жителей Псковской области.

В течение дня гости фестиваля участвовали в спортивных соревнованиях, семейных играх, мастер-классах по декоративному творчеству и ресайклингу, отдыхали на природе, посещали тематические площадки и творческие зоны.

Для участников также были организованы занятия по йоге и медитации, концертная программа, розыгрыши призов и активности для детей и взрослых.

Организаторы отметили, что главной задачей фестиваля стало создание пространства для семейного отдыха, общения и совместного досуга, где родители и дети могли провести время вместе, отвлечься от повседневных забот и получить новые впечатления.

«Мы очень рады, что фестиваль объединил столько семей и подарил детям настоящий праздник. Для нас важно создавать проекты, которые помогают людям проводить больше времени вместе, укрепляют семейные ценности и формируют комфортную среду для подрастающего поколения. Благодарим всех гостей, партнеров и команду парк-отеля "Дом мира" за этот замечательный день», — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Игорь Романов.
 


Организаторы поблагодарили всех участников фестиваля за теплую атмосферу и отметили, что подобные семейные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Романов Игорь Павлович

Романов Игорь Павлович

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026