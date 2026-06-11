«Она была для нас по-настоящему родной»: в Великих Луках скорбят об уходе Людмилы Чурсиной

Великолукская городская Дума и администрация города Великие Луки выражают глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР, актрисы театра и кино Людмилы Чурсиной, ушедшей из жизни в 85 лет. В официальном обращении администрации города подчеркивается, что эта скорбная новость стала ударом не только для коллег и родных артистки, но и для всех жителей страны, а также для поклонников ее творчества по всему миру.

Фотография: Михаил Метцель / ТАСС

«С чувством глубокой печали встретили новость о кончине своей выдающейся землячки жители Великих Лук, для которых Людмила Алексеевна Чурсина была по-настоящему родной», — написали в городской администрации.

Жизненный и творческий путь Людмилы Чурсиной – это пример выдающегося актерского таланта, истинного божественного дара, который она проявляла в каждой роли на сцене и в кино, наделяя своих героинь невероятным артистизмом, самобытностью, искренностью. Ни один из созданных ею образов не остался незамеченным, неизменно впечатляя многие поколения зрителей.

Людмила Чурсина добилась выдающихся успехов в сложной актерской профессии, став образцом безграничной преданности искусству, высочайшего актерского мастерства, целеустремленности, трудолюбия и поразительной работоспособности.

Актриса внесла значительный вклад в развитие отечественной культуры, приумножив славу русского театрального искусства, а фильмы с ее участием навсегда вошли в золотой фонд кинематографа.

«Великолучане всегда будут помнить о внимании и неравнодушии своей землячки Людмилы Алексеевны Чурсиной к жизни и судьбе Великих Лук, о помощи и поддержке, которую знаменитая актриса оказывала Великолукскому драматическому театру. Сегодня скорбит вся страна и вместе со страной скорбит город. В памяти жителей нашего города она останется не только как блистательная, любимая артистка, но и как открытый, искренний, благородный и честный человек. Ее имя сохранится в сердцах великолучан. Вечная память народной артистке СССР, актрисе театра и кино Людмиле Алексеевне Чурсиной», — резюмировали в администрации Великих Лук.

Соболезнования подписали глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев.

Напомним, причиной смерти народной артистки России, уроженки Псковской области, актрисы Людмилы Чурсиной стала онкология, она боролась с недугом около года, сообщили в ее окружении.