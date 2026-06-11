«Она была для нас по-настоящему родной»: в Великих Луках скорбят об уходе Людмилы Чурсиной

Великолукская городская Дума и администрация города Великие Луки выражают глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР, актрисы театра и кино Людмилы Чурсиной, ушедшей из жизни в 85 лет. В официальном обращении администрации города подчеркивается, что эта скорбная новость стала ударом не только для коллег и родных артистки, но и для всех жителей страны, а также для поклонников ее творчества по всему миру.
Фотография: Михаил Метцель / ТАСС
Жизненный и творческий путь Людмилы Чурсиной – это пример выдающегося актерского таланта, истинного божественного дара, который она проявляла в каждой роли на сцене и в кино, наделяя своих героинь невероятным артистизмом, самобытностью, искренностью. Ни один из созданных ею образов не остался незамеченным, неизменно впечатляя многие поколения зрителей.
Людмила Чурсина добилась выдающихся успехов в сложной актерской профессии, став образцом безграничной преданности искусству, высочайшего актерского мастерства, целеустремленности, трудолюбия и поразительной работоспособности.
Актриса внесла значительный вклад в развитие отечественной культуры, приумножив славу русского театрального искусства, а фильмы с ее участием навсегда вошли в золотой фонд кинематографа.
Соболезнования подписали глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев.
Напомним, причиной смерти народной артистки России, уроженки Псковской области, актрисы Людмилы Чурсиной стала онкология, она боролась с недугом около года, сообщили в ее окружении.