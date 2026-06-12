Как прибалтийские каратели сжигали псковские деревни вместе с жителями, рассказал Александр Седунов

Известный псковский общественный деятель, историк, педагог и бывший чиновник, доктор исторических наук, автор публикаций по истории Псковской области Александр Седунов раскрыл детали деятельности прибалтийских националистических формирований на Северо-Западе России в годы Великой Отечественной войны во время четвертого заседания международного форума «На том стоим», которое прошло 11 июня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Седунов, выступивший одним из модераторов расширенного заседания Зиновьевского Клуба МИА «Россия сегодня», также представил слушателям свой доклад. Историк рассказал о том, как эстонские и латышские националистические формирования создавались на добровольной основе — сразу после отступления Красной армии летом 1941 года — и как из отрядов «самообороны» они постепенно трансформировались в полицейские батальоны и дивизии СС.

Отвечая на вопрос корреспондента ПЛН о масштабах преступлений прибалтийских коллаборационистов именно на псковской земле и их роли в Холокосте, доктор исторических наук сказал:

«Понятно, что прибалтийские каратели действовали на территории Северо-Запада России, и Псковская область здесь не исключение. В августе 1941 года «команда Арайса» прибыла в Пыталовский уезд для проведения карательных акций. Только за три дня в Пыталовском и Красногородском районах было расстреляно примерно 1200–1500 человек — в основном евреев и мирных жителей. А 22 октября 1943 года 37-й эстонский полицейский батальон по собственной инициативе, без формального приказа немецкого командования, сжёг деревню Ланёва Гора под Псковом, расстреляв и заживо спалив 65 человек, из которых 29 были детьми, включая трёх младенцев. Командир отделения Энн Оодла на следствии показал: «Вахтре приказал: «Я приказываю развести людей по домам, там их расстрелять, дома все сжечь». Никто, ни один человек не посмел возразить. Солдаты были злы и готовы хоть на ком-то вынести свою злобу»».

Историк также привёл слова одного из палачей, наглядно демонстрирующие истинные мотивы коллаборационистов: «Капитан 321-го латышского полицейского батальона Фрицис Межгравис, получивший за сожжение более 200 сёл и деревень Железный крест, хвастался: «Сжигали также детей и стариков, так как с ними некогда было возиться, полегло их тут тысяч 10, а может быть и больше... Русские долго будут вспоминать Прибалтику. Их и не следует щадить, а уничтожать всех до единого». А в рапорте поручика В. Балтиньша от 26 мая 1944 года приводятся слова латышского эсэсовца в сожжённой деревне Морочково: «Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских»».

В этой же сессии ученые из разных стран обсудили идеологические и психологические аспекты русофобии: ирландский исследователь Джеффри Робертс рассказал о борьбе лорда Роберта Скидельски с британской русофобией; британский ученый Аластар Ренфрю проанализировал феномен русофобии от невроза к психозу; российский исследователь Дмитрий Винник раскрыл деструктивную концепцию «исследований травмы» и «глокализации»; а вице-президент Биографического института Александра Зиновьева Алексей Блинов представил доклад о «Правде о Западе как интеллектуальном оружии против неоколониализма».

Форум «На том стоим» продолжит свою работу 14 июня. Гости и участники встретятся на концерте в Покровской башне Пскова (улица Свердлова, дом 3).