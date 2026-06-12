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Курсантам Псковского филиала ФСИН рассказали о Годе единства народов России

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В Псковском филиале университета ФСИН России состоялась встреча курсантов с представителями управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Мероприятие было направлено на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, укрепление духовно-нравственных ориентиров, а также профилактику проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Одной из ключевых тем встречи стал предстоящий государственный праздник — День России. Представители управления Минюста рассказали об истории его возникновения, значении для укрепления российской государственности, сохранения национального единства и воспитания патриотизма у молодого поколения.

Особое внимание было уделено Году единства народов России. В ходе беседы участники обсудили вопросы межнационального согласия, сохранения культурного многообразия народов Российской Федерации и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Курсанты также познакомились с историей, культурой и традициями малочисленного народа сето, проживающего на территории Псковской области. Выступающие подчеркнули важность сохранения уникального культурного наследия народов России как неотъемлемой части национальной культуры и истории страны.

Отдельный блок встречи был посвящен вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Представители управления Минюста акцентировали внимание на необходимости критического восприятия информации, распространяемой в сети Интернет, соблюдения законодательства Российской Федерации, а также недопустимости вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

Кроме того, участники обсудили роль традиционных духовно-нравственных ценностей в современном обществе, значение уважительного отношения к истории и культуре России, сохранения семейных ценностей и воспитания чувства ответственности перед обществом и государством.

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