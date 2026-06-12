Опасность атаки БПЛА ввели в Псковской области

Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области, сообщили в РСЧС.
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Возможны перебои связи и интернета.
Ранее в аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
При виде БПЛА нужно незамедлительно сообщать по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00.
При падении беспилотника рекомендуется до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц.