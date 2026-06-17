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Кадровый центр здравоохранения создадут в Псковской области для привлечения врачей в больницы

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Министерство здравоохранения Псковской области создает Кадровый центр здравоохранения, который возьмет на себя задачи по привлечению врачей в регион, поиску сотрудников для больниц и информированию граждан о вакансиях и мерах поддержки медиков, следует из приказа министерства от 15 июня.

Фото: архив ПЛН

Соответствующий приказ №540 вступает в силу после официального опубликования. Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Псковской области создаст новое структурное подразделение и обеспечит его работу до 1 июля. Возглавит центр заместитель директора МИАЦ по согласованию с министерством.

Новая организация разработает и реализует комплекс мер, чтобы обеспечить больницы квалифицированными кадрами. Специалисты центра будут мониторить кадровую ситуацию, оценивать потребность в врачах и анализировать рынок труда.

Для помощи гражданам и студентам центр создаст специализированный веб-сайт и сообщество в социальных сетях. На этих площадках организация будет публиковать сведения о свободных вакансиях в медицинских организациях и мерах социальной поддержки врачей. Также центр предоставит студентам медицинских учебных заведений актуальную информацию о работе.

Кадровый центр окажет методическую поддержку медицинским организациям в формировании штатных расписаний и ликвидации кадрового дефицита. Сотрудники центра займутся прямым подбором персонала: составят описания вакансий, разместят их на платформе «Работа в России», проведут первичную оценку кандидатов и помогут работодателям подготовить предложение о работе. Кроме того, организация внедрит в больницах региона систему наставничества и разработает стандарты адаптации новых сотрудников.

Центр также обеспечит методическую поддержку региональных медицинских образовательных кластеров. Организация поможет учебным и медицинским учреждениям проводить совместные мероприятия, стажировки и практики, а также оценит эффективность целевого обучения.

Финансирование расходов на деятельность центра пойдет за счет средств областного бюджета. Контроль за исполнением приказа возьмет на себя министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

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