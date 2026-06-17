Школу на Запсковье хотят достроить к концу 2028 года

Исполнение концессионных соглашений рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Докладчик, министр экономического развития Андрей Михеев, сообщил, что контроль за исполнением концессионных соглашений выполняется. В частности, на шести объектах в сфере теплоснабжения. Отдельно министр остановился на строительстве школы на улице Юности в Пскове. По его словам, этот вопрос находится на контроле, составлена дорожная карта.
«Дай Бог все завершить. Будем надеяться», - прокомментировал депутат от КПРФ Петр Алексеенко.
Школу на 1000 мест строят на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове. Ранее ее планировали сдать к декабрю 2024 года.
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