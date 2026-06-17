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Школу на Запсковье хотят достроить к концу 2028 года

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Исполнение концессионных соглашений рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Докладчик, министр экономического развития Андрей Михеев, сообщил, что контроль за исполнением концессионных соглашений выполняется. В частности, на шести объектах в сфере теплоснабжения. Отдельно министр остановился на строительстве школы на улице Юности в Пскове. По его словам, этот вопрос находится на контроле, составлена дорожная карта.

«За время действия концессионного соглашения были начаты работы. До июня 2025 года работы велись. Техническая готовность составила 24%. В дальнейшем между концессионером и подрядчиком произошло расторжение договора. Дальше стоимость выросла до 4 млрд. Бюджет такую сумму не может потянуть в моменте. По данному вопросу дело рассматривается в суде. Подготовлена дорожная карта, направлена в правительство. До конца года определят подрядчика и до конца 2028 года объект будет введен в эксплуатацию», - сообщил Андрей Михеев.

«Дай Бог все завершить. Будем надеяться», - прокомментировал депутат от КПРФ Петр Алексеенко.  

Школу на 1000 мест строят на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове. Ранее ее планировали сдать к декабрю 2024 года. 

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Пресс-портреты

Алексеенко Петр Васильевич

Алексеенко Петр Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

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