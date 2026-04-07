Александр Сорокин: Школа на улице Юности в Пскове получается «золотой»

Почему строительство школы на улице Юности в Пскове заморожено с прошлого лета, ответил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Задумка отличная. Школа на тысячу мест. Востребованность колоссальная. И, конечно, вдвойне, втройне обидно, что объект тормозит», - сказал Александр Сорокин.

На данный момент на месте школы стоит фундамент, выстроен каркас по двум корпусам здания. Работы на этом объекте прекратились еще летом прошлого года.

«Скажу, что механизм реализации этого проекта уникальный. У нас ни одна другая школа по такому механизму не строилась. Это концессионный механизм. Идея концессии, которая на самом деле пришла из бизнеса и заключается в том, что есть подрядчик, у которого есть деньги, который вложит эти деньги в строительство объекта. Ну и потом в рассрочку, что называется, мы будем это компенсировать. В бизнесе и в тех предприятиях, которые это могут окупить, это срабатывает. Социальные объекты - здесь все сложнее. Школа не приносит прибыли, как мы понимаем, и потом возмещать все равно нужно бюджету», - заметил Александр Сорокин.

Фирмы, которые заходят на концессию, далеко не всегда готовы вкладывать деньги, и это тоже сразу нарушает сам механизм.

«Одно дело, когда ты пришел с деньгами и ты их вложил, а другое дело, когда ты эти деньги берешь в банке. А это сразу накладывает все кредитные обязательства, все проценты. И, соответственно, удорожание объекта происходит просто колоссальное», - пояснил министр.

За один только прошлый год трижды в правительство области направлялась новая финансово-экономическая модель с постоянным удорожанием.

«В итоге мы пришли от двух миллиардов изначальной стоимости школы к четырем с лишним миллиардам. В течение одного года. И мы понимаем, почему это происходит. Потому что проценты на кредиты растут. Вот, в чем дело. Мы понимаем, что это не последнее удорожание и не последние моменты в этом увеличении, спрогнозировать мы это никак не можем. Школа у нас получится "золотой". Есть ли у нас ресурсы, как у региона, и есть ли целесообразность вкладывать такие средства в школу?» - задается вопросом Александр Сорокин.

Кроме того, с лета прошлого года концессионер рассорился с субподрядчиком, а контракт заключается именно с фирмой-концессионером. Дальше уже концессионер нанимает подрядчиков, а региональные власти не могут вмешиваться в их отношения, продолжил министр.

«Они разругались, у них там судебная тяжба. Мы понимаем, что концессионер больше не заинтересован в строительстве школы. То есть они откровенно так и говорят, что они нового генподрядчика даже и не ищут. Потому что они понимают, что мы не очень готовы на это дикое удорожание», - отметил гость студии.

По словам Александра Сорокина, выход сейчас простой - разрывать соглашение: «У нас идут переговоры о расторжении концессионного соглашения. И надо сказать, что на уровне правительства мы многократно обсуждали этот момент. Просили коллег и из Счетной палаты, и из нашего Центробанка разъяснить ситуацию, есть ли возможность, насколько экономически эффективна эта модель. И все говорили о том, что дорого, слишком-слишком дорого для такой школы, в слишком большую финансовую кабалу вгоняют регион».

Александр Сорокин пояснил, что в стране были и успешные примеры концессионных соглашений по строительству школ, но их не так много.

«Когда контракт будет расторгнут, строительство будет осуществляться по обычной модели финансирования, за счет бюджетных средств. Безусловно мы обратимся в федеральный центр, потому что часть денег на строительство нам выделяли по гранту», - заключил министр.