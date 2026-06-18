48% псковичей не испытывают страха перед развитием ИИ — опрос

48% опрошенных заявили, что не боятся развития ИИ. Доля тех, кто испытывает опасения, составила 16%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором участвовали представители экономически активного населения.

Мужчины демонстрируют большую уверенность: 55% из них не боятся ИИ против 41% среди женщин.

С увеличением возраста опрошенных ИИ-фобии усиливаются: среди респондентов до 35 лет опасаются развития нейросетей 10%, а среди тех, кто старше 45 лет, — уже 18%.

Чем выше заработок, тем спокойнее отношение к ИИ. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей не боятся нейросетей 46%. Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей доля уверенных достигает 62%.

Интересно, что среди представителей распространенных профессий больше всего специалистов, не испытывающих страхов относительно эволюции ИИ, оказалось среди пиарщиков (82%). Очевидно, это связано с тем, что PR-менеджеры активно пользуются новыми технологиями и знают их возможности и ограничения. Не боятся развития искусственного интеллекта и 80% разработчиков. На третьем месте по числу бесстрашных — главные бухгалтеры и учителя (по 70%).

Меньше людей, которых развитие ИИ не страшит, среди дизайнеров и маркетологов (51 и 53% соответственно), а каждый четвертый представитель этих профессий делился опасениями по поводу эволюции искусственного интеллекта.

Главный страх — замена человека и потеря рабочих мест. Также респонденты не хотят возникновения неконтролируемых ситуаций, опасаются деградации человечества, восстания машин, роста мошенничества и утечки данных, галлюцинаций и ошибок нейросетей, а также гибели творчества и культуры.

Сторонники развития ИИ чаще всего указывают, что при грамотном использовании нейросети помогают и упрощают жизнь. Многие уверены, что за ИИ — будущее. Другой распространенный аргумент — искусственный интеллект никогда не заменит человека, это всего лишь технология. Также опрошенные отмечают рост производительности и ускорение работы, возможность контролировать ИИ и его зависимость от человека. А некоторые просто заявляют: «Знаю, как работает, поэтому не боюсь».