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Программа ярмарки трудоустройства в Псковской области включает порядка 100 мероприятий

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Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует 26 июня в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

Ключевое мероприятие пройдет в Пскове с 10:00 до 14:00 на площадке спортивно-развлекательного парка «Простория».

Программа ярмарки включает порядка 100 мероприятий. В Пскове гостей ждут не только встречи с работодателями, но и интерактивные зоны, профориентационные игры, консультации и уникальные активности от партнеров:

  • Интерактивные зоны Кадрового центра «Работа России»: экспресс-оценка навыков, профориентация и консультации по мерам государственной поддержки.
  • Экскурсии на заводы: уникальная возможность в день ярмарки записаться и посетить крупный завод «Элементум».
  • Образовательный блок: школьники и родители смогут встретиться с представителями вузов и колледжей, чтобы выбрать будущую профессию.
  • Выставочная экспозиция: в честь 35-летия службы занятости населения региона будет работать выставка, рассказывающая об истории и достижениях.
  • Арт-объекты: стенды, посвященные семейным трудовым династиям, и инсталляция «Выбери карьеру дня».

Полное расписание мероприятий в каждом муниципальном округе доступно на сайте: jobfair.pskov.ru.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится в рамках национального проекта «Кадры» при поддержке министерства труда и занятости Псковской области и Областного центра занятости населения.

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