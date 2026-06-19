Международный День бабочек и наблюдения за облаками отмечают 19 июня

Международный День бабочек, праздник Пименовской иконы Божией Матери и День наблюдения за облаками отмечают сегодня, 19 июня.

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День бабочек учредили в 2016 году. Инициативу поддержали международные экологические организации, и идея быстро вышла за рамки узкого круга энтомологов. Главная цель — напомнить людям о красоте и хрупкости этих насекомых, а также подчеркнуть их важную роль в экосистемах. Бабочки участвуют в опылении растений, служат кормом для других животных (птиц, рептилий, насекомых) и выступают индикаторами состояния окружающей среды: они очень чувствительны к изменениям климата и загрязнениям. При этом многие виды бабочек находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Праздник помогает привлечь внимание к проблемам их сохранения.

Праздник Пименовской иконы Божией Матери. Название икона получила от имени митрополита Пимена. По преданию, он привёз этот образ в Москву из Константинополя (Царьграда) — в 1381 или 1387 году. Первое упоминание об иконе встречается во второй половине XVI века в Степенной книге царского родословия. В записи говорится, что икона прославилась как чудотворная: когда купец Тютрум тяжело заболел, он пригласил священников с образом, чтобы отслужить молебен. Во время молитвы на иконе появились капли мира (благоуханного масла), купец нанес его на тело — и получил исцеление. С тех пор верующие обращаются к Пименовской иконе с молитвами.

Есть несколько версий происхождения Дня наблюдения за облаками. По одной из них, праздник восходит к традициям кельтских пастухов, которые внимательно следили за облаками для прогнозирования погоды. Другая версия связывает его с африканскими шаманами, использовавшими облака для предсказаний. В 2004 году английский журналист Гэвин Претор-Пинни основал Общество любителей облаков, что привлекло внимание общественности к этому явлению. В 2007 году он выпустил книгу «Занимательное облаковедение. Учебник любителя облаков». В 2015 году члены Общества любителей облаков открыли новый вид облаков — «асперитас» (в переводе с латинского — «шершавый», «неровный»), и это открытие было признано Всемирной метеорологической организацией. Главная цель — помочь человеку ощутить связь с природой.