 
Общество

Мошенники запугивают россиян введением новой пошлины

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Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона — ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через «Госуслуги», рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки от "операторов сотовой связи" с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер», — рассказали в пресс-службе платформы.

Чтобы избежать введения такой пошлины, россиянам предлагают немедленно подтвердить личные данные через «Госуслуги». Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, уточнили в «Мошеловке».

Там напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа.

«Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прервите разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении», — заключили там.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что россияне с 1 сентября 2026 года смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, пишут «РИА Новости».

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