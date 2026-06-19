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Диспансеризация в псковской поликлинике. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Как гласит известная народная мудрость: «Не бывает людей здоровых - бывают недообследованные».

Чтобы избежать скрытых проблем со здоровьем или же убедиться в своем отличном состоянии, существует эффективный и бесплатный для граждан РФ механизм - диспансеризация. Она позволяет оперативно пройти все необходимые, соответствующие возрасту, анализы и обследования. Это первый рубеж на пути к собственному здоровью. На диспансеризацию можно записаться через портал «Госуслуги» или по телефону контактного центра: 8 (8112) 299 – 028. 

Подробнее о том, как происходит диспансеризация в Псковской городской поликлинике, - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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