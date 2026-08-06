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Три раза вызывали скорую помощь в Псковской области с начала года из-за отравления грибами

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Три раза вызывали скорую помощь в Псковской области с начала года из-за отравления грибами, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой медицинской помощи.

Изображение сгенерировано нейросетью

Один случай зарегистрировали в Дно, два в Невеле. Первый произошел в феврале, два других случая - летом, в июне и июле. Среди пострадавших две женщины в возрасте 74 и 80 лет и один 81-летний мужчина.

На станции скорой помощи отметили, что ежегодно в России более тысячи человек поступают в больницы с отравлением грибами. Отмечается, что обычно детский и подростковый организмы реагируют на токсины гораздо острее.

«Врачи и спасатели просят родителей быть предельно внимательными. Даже крошечный кусочек бледной поганки вызывает тяжелейшее отравление», - отметили на скорой.

Чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Собирать грибы нужно только знакомых видов и вдали от дорог. Желательно использовать корзину и не пробовать грибы на вкус;
  2. Перебирать и готовить урожай нужно в тот же день. Также не следует покупать домашние консервы с рук;
  3. Покупая грибы в магазине, нужно обратить внимание на целостность упаковки и наличие этикетки;
  4. При первых признаках отравления необходимо сразу звонить по номеру: 112.
«Будьте бдительны. Берегите себя и близких», - пожелали на станции. 
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