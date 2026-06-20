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В Псковском филиале Университета ФСИН России началась защита выпускных квалификационных работ

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В Псковском филиале Университета ФСИН России продолжается государственная итоговая аттестация курсантов выпускного 4 курса, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Защита выпускных квалификационных работ является важным этапом подготовки будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы и позволяет оценить уровень сформированности профессиональных компетенций, полученных за годы обучения.

Курсанты представили результаты научных исследований, посвященных актуальным вопросам совершенствования деятельности учреждений и органов УИС, обеспечения режима и надзора, исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества, а также повышения эффективности применения современных организационно-правовых механизмов в служебной деятельности.

Тематика выпускных квалификационных работ ориентирована на решение практических задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой Российской Федерации. Исследования подготовлены с учетом анализа действующего законодательства, правоприменительной практики и современных тенденций развития пенитенциарной системы.

Члены государственной экзаменационной комиссии отметили высокий уровень подготовки выпускников, их способность аргументированно отстаивать результаты проведенной работы, применять полученные знания для решения профессиональных задач и предлагать конструктивные пути совершенствования деятельности учреждений и органов УИС.

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