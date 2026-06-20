Ученые исключили способность рыбьего жира предотвратить болезнь Альцгеймера

Прием добавок с содержанием омега-3 жирных кислот не предотвращает когнитивные нарушения и развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.

Изображение создано нейросетью

В ходе испытания специалисты наблюдали за 365 добровольцами в возрасте от 55 до 80 лет. Все участники имели повышенный риск развития деменции, а почти половина из них — 47% — являлись носителями гена APOE4, который считается наиболее сильным генетическим фактором риска поздней формы болезни Альцгеймера. Испытуемых разделили на две группы: первая ежедневно получала добавки с рыбьим жиром, вторая — плацебо.

Результаты показали, что спустя два года высокие дозы омега-3 не улучшили память и когнитивные способности пациентов. Кроме того, сканирование мозга не выявило замедления процесса уменьшения гиппокампа — области, ответственной за память, которая обычно сокращается при старении и деменции. При этом анализы подтвердили, что жирные кислоты успешно проникали в мозг: уровень докозагексаеновой кислоты — ключевой омега-3 жирной кислоты, участвующей в работе мозга — в спинномозговой жидкости участников вырос в среднем на 17%.

«Мы стремимся лучше понять, как мозг перерабатывает омега-3 жирные кислоты и могут ли такие факторы, как плохое состояние здоровья, особенности питания, генетическая предрасположенность и возраст, влиять на способность мозга эффективно усваивать и использовать омега-3 жирные кислоты», - отметил ведущий автор исследования, доктор медицинских наук и директор Центра персонализированного здоровья мозга при Южно-Калифорнийском университете Хусейн Наджи Яссин.

По его словам, несмотря на важную роль омега-3 в формировании нейронных связей, использование их в виде отдельных препаратов не может быть рекомендовано как мера против деменции. Ученые предполагают, что эти нутриенты могут работать эффективнее в составе цельных продуктов, например при средиземноморской диете.

Самым мощным инструментом снижения риска болезни Альцгеймера Яссин назвал здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения, качественный сон и сбалансированное питание. По его словам, забота о здоровье эквивалентна регулярному техобслуживанию автомобиля: мотор выходит из строя, если игнорировать плановый сервис.