Правительство РФ утвердило правила передачи генетических данных за рубеж

Правительство России утвердило правила передачи генетических данных человека за пределы страны и сформировало межведомственную комиссию, которая будет рассматривать такие вопросы. Соответствующее постановление опубликовано 19 июня на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила передачи генетических данных человека за пределы РФ. Образовать межведомственную комиссию по вопросу передачи генетических данных человека за пределы РФ», — следует из постановления.

В документе указано, что передача генетических данных физическими и юридическими лицами, имеющими медицинскую лицензию, без разрешения комиссии допускается в ряде случаев. Речь идет об оказании медицинской помощи конкретному пациенту, в том числе при необходимости использования международных генетических баз данных, а также о разработке лекарств и биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента.

Также разрешена передача данных в рамках международного сотрудничества в соответствии с законодательством РФ. При этом для передачи данных, полученных в ходе популяционных генетических или иммунологических исследований, потребуется обязательное решение комиссии. Такие случаи будут рассматриваться как исключительные.