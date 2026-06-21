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В Пскове зажгут тысячи свечей в память павших в годы Великой Отечественной войны

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Международная акция «Огненные картины войны» пройдет в Финском парке на площадке у Троицкого моста в Пскове начнется в 20:30 и пройдет в ночь с 21 на 22 июня, сообщил Центр молодежи и общественных инициатив в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: Центр молодежи и общественных инициатив / «ВКонтакте»

В этом году прошло ровно 85 лет от той трагической даты. Вместе с гостями мероприятия будет создано масштабное огненное полотно на тему «Трагедии и Победы России в годы войны».

Организаторы мероприятия приглашают всех неравнодушных псковичей присоединиться и почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

«Приходите всей семьей, чтобы вместе вспомнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее», — отмечают в центре.

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