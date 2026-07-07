В Палкинском округе в июле выпал не снег, а град — Тала Нещадимова

Жители деревни Букино Палкинского округа приняли град за снег, а локальный шквал - за торнадо, однако метеорологи опровергли сообщения о снеге и смерче, объяснив явление тыловой частью циклона. Об этом сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Тала Нещадимова пояснила, что на землю упал не снег, а град, который просто не растаял и лег на поверхность маленькими шариками. Она отметила, что явление вызвала тыловая часть циклона, под которой находилась Псковская область. Начальник гидрометцентра обратила внимание, что такую территорию охватывают залповые кратковременные дожди и конвективные явления, к которым относится град.

Максимальная скорость ветра на территории региона составила 12 метров в секунду, уточнила метеоролог. «Точную скорость ветра в деревне специалисты определяют по факту разрушений, так как у них нет фотографий и они не выезжали на обследование», - разъяснила Тала Нещадимова. Она добавила, что в этом случае синоптики распределяют визуальные последствия по шкале Бофорта и переводят баллы в скорость ветра. Касательно торнадо, эксперт подчеркнула, что воронкообразного облака никто не видел, а локатор не показал элементов смерча. Тала Нещадимова предположила, что это маленькое локальное явление ограничилось частью территории деревни, а в лесу его бы никто не заметил.

Начальник псковского гидрометцентра также заметила, что масштабные разрушения обычно происходят при прохождении фронтального раздела с большими контрастами температур. Она указала, что во время дождя температура в деревне снизилась, но оставалась положительной, так как выпадение града не означает отрицательных значений.

«На остальной части области ничего не произошло, и энергетики не зафиксировали значительных повреждений. Вчера в регионе прошел спокойный день, а жители Палкино и других деревень не заметили никаких аномалий», - резюмировала синоптик. По её словам, это узкое локальное явление захватило именно эту деревню.