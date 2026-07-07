 
Общество

В Палкинском округе в июле выпал не снег, а град — Тала Нещадимова

0

Жители деревни Букино Палкинского округа приняли град за снег, а локальный шквал - за торнадо, однако метеорологи опровергли сообщения о снеге и смерче, объяснив явление тыловой частью циклона. Об этом сообщила начальник псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Тала Нещадимова пояснила, что на землю упал не снег, а град, который просто не растаял и лег на поверхность маленькими шариками. Она отметила, что явление вызвала тыловая часть циклона, под которой находилась Псковская область. Начальник гидрометцентра обратила внимание, что такую территорию охватывают залповые кратковременные дожди и конвективные явления, к которым относится град. 

Максимальная скорость ветра на территории региона составила 12 метров в секунду, уточнила метеоролог. «Точную скорость ветра в деревне специалисты определяют по факту разрушений, так как у них нет фотографий и они не выезжали на обследование», - разъяснила Тала Нещадимова. Она добавила, что в этом случае синоптики распределяют визуальные последствия по шкале Бофорта и переводят баллы в скорость ветра. Касательно торнадо, эксперт подчеркнула, что воронкообразного облака никто не видел, а локатор не показал элементов смерча. Тала Нещадимова предположила, что это маленькое локальное явление ограничилось частью территории деревни, а в лесу его бы никто не заметил.

Начальник псковского гидрометцентра также заметила, что масштабные разрушения обычно происходят при прохождении фронтального раздела с большими контрастами температур. Она указала, что во время дождя температура в деревне снизилась, но оставалась положительной, так как выпадение града не означает отрицательных значений.

«На остальной части области ничего не произошло, и энергетики не зафиксировали значительных повреждений. Вчера в регионе прошел спокойный день, а жители Палкино и других деревень не заметили никаких аномалий», - резюмировала синоптик. По её словам, это узкое локальное явление захватило именно эту деревню.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026